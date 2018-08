Alexandre Camacho domina Rali Vinho da Madeira

A supremacia dos pilotos locais, em particular Alexandre Camacho, foi a nota dominante da 1.ª etapa do Rali Vinho da Madeira, marcada ainda pela desistência de dois favoritos: Giandomenico Basso e João Silva.

O italiano, com uma transmissão do Hyundai partida, logo ao Km 4 da classificativa de abertura o dia, mal aqueceu.

O madeirense, protagonista de um despiste que originou a interrupção da 5.ª classificativa. O piloto do Citroën DS3 e o navegador Vítor Calado fora, conduzidos ao hospital, mas o estado físico de ambos não inspira cuidados.

Outro favorito - Armindo Araújo, 1.º líder do rali - sofreu um furo, perdeu três minutos e ficou arredado da discussão pelos lugares cimeiros.

No topo, Alexandre Camacho, ao volante do Skoda Fabia venceu nove das 11 classificativas já realizadas e garantiu confortáveis 31,5 segundos de vantagem face ao Citroën DS3 de Miguel Nunes. Um duelo madeirense travado longe dos melhores continentais.

José Pedro Fontes, em Citroën C3, ocupou o 3.º lugar, a 1.23,2 minutos do líder, seguido por Miguel Barbosa, com mais 1.52,6 minutos, e por Ricardo Teodósio. A diferença entre os Skoda Fabia é de 9,5 segundos, o que deixa antever luta curiosa na derradeira etapa entre os concorrentes do Campeonato de Portugal .

O madeirense Pedro Paixão (Hyundai); João Barros (Ford); Armindo Araújo (Hyundai); Pedro Almeida (Ford) e o belga Joachim Wagemans (Peugeot) completam o top 10.

À partida para a derradeira etapa, -- oito classificativas num total de 86 km ao cronómetro - Miguel Correia (Renault Clio R3) - é o líder nas 2 Rodas Motrizes.