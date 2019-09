Ancelotti em Nápoles: sem chuveiros, sem sanitas e perto de um ataque de nervos

© Daniele Mascolo/Reuters

"Em dois meses consegue construir-se uma casa!" Carlo Ancelotti, treinador do Nápoles, reage assim ao estado dos balneários do San Paolo, o estádio napolitano.

"Vi as condições dos balneários do San Paolo. Não há palavras. Aceitei o pedido do clube para jogar as primeiras partidas fora de casa de modo a que se completassem as obras, como foi prometido", pode ler-se num comunicado do treinador publicado no site do clube.

A revolta de Ancelotti não se deve apenas ao incumprimento das datas de remodelação dos balneários. O Nápoles recebe, já no próximo sábado, a Sampdoria num jogo a contar para a Serie A. Mas o maior problema fica guardado para terça-feira: o Liverpool, campeão europeu em título, visita o San Paolo na primeira jornada da Liga dos Campeões.

Com os dois jogos a aproximarem-se rapidamente, Ancelotti e o Nápoles viram-se obrigados a mostrar a sua revolta publicamente.

"Em dois meses consegue construir-se uma casa e... Não foram capazes de renovar os balneários! Agora onde é que vamos equipar-nos para jogar contra a Sampdoria e o Liverpool? Estou indignado", reconhece Ancelotti.

O Nápoles partilhou no Twitter um vídeo - que diz ter sido filmado por um dos membros da equipa de construção -, do estado do balneário.

O dedo que o treinador aponta tem alvos definidos: a administração regional, a câmara de Nápoles e os comissários.

"Como puderam ignorar os compromissos que assumiram? Vejo um grande desprezo e falta de apoio à equipa da cidade", lamenta o treinador.

Citada pela Gazzetta dello Sport, a arquiteta Filomena Smiraglia disse ter sido "surpreendida" pelas declarações de Ancelotti.

"Visitámos os balneários com o vice-presidente Edoardo de Laurentiis, que nos congratulou pelo trabalho à frente dos construtores", revelou.

O Nápoles já desmentiu que De Laurentiis tenha feito qualquer comentário. A empresa responsável pelas obras, a Tipiesse garante que está a cumprir com os prazos estabelecidos.