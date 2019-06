André Gomes assina pelo Everton por cinco épocas

© Reuters

O internacional português André Gomes, que estava emprestado pelo FC Barcelona ao Everton, foi hoje anunciado como reforço definivo pelo clube inglês de futebol, que milita na Premier League.

"Bem-vindo de novo André", escreve o emblema de Liverpool na sua conta do Twitter, acrescentando que o negócio é por cinco épocas e se faz por 22 milhões de libras, ou seja, cerca de 25 milhões de euros. O valor poderá aumentar mediante o cumprimento de objetivos.

Em 2018/19, o médio luso, de 25 anos, foi opção recorrente da equipa treinada por Marco Silva, o treinador que se mantém no comando dos 'toffees', depois de ter levado a equipa ao oitavo do campeonato, a três pontos apenas do acesso à Liga Europa.