Direto: é no Berço que se fecha o ano. Vitória de Guimarães 0-0 Sporting

Coube à Cidade Berço receber o último encontro do campeonato neste ano de 2018, com um jogo entre Sporting e Vitória de Guimarãe. De um lado, uma equipa que marcou 30 golos em sete jogos, do outro uma equipa que não perde há 11 jogos oficiais. A noite promete no D. Afonso Henriques.

Em Guimarães, ainda antes do início da partida, já havia goleada nas bancadas. Com o estádio D. Afonso Henriques repleto de adeptos vitorianos, as equipas entraram em campo com as bancadas aos saltos e sob um coro de vozes de apoio ao Vitória local.

Em campo, as equipas passaram os primeiros dez minutos a "apalpar terreno". Jovane ia tentando alguns toques em habilidade no meio-campo, Tozé era o motor da equipa vitoriana nos primeiros minutos, com Dodô a galgar terreno no corredor direito.

Aos 14 minutos pairou a dúvida sobre o relvado. Miguel Luís desvia para canto um cruzamento feito a partir do lado direito do ataque vitoriano, havendo a suspeta de que a bola pudesse ter tocado o braço do jovem médio. O VAR analisou o lance mas não encontrou infração. No canto subsequente, Davidson obrigou Renan a uma defesa apertada.

V. Guimarães: Douglas; Dodô, Osorio, Pedro Henrique e Rafa Soares; Pepê e Wakaso; Tozé, André André e Davidson; Guedes.

Sporting: Renan Ribeiro; Bruno Gaspar, André Pinto, Mathieu e Acuña; Gudelj, Miguel Luís e Bruno Fernandes; Jovane Cabral, Bas Dost e Diaby.

Suplentes do Vitória: Miguel Silva, Frederico Venâncio, Florent, João Carlos Teixeira, Ola John, Tyler Boyd e Estupiñán.

Suplentes do Sporting: Salin, Marcelo, Ristovski, Jefferson, Petrovic, Carlos Mané e Raphinha.