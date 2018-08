André Silva começa em grande com um hat-trick e faz história na liga espanhola

André Silva estreou-se da melhor maneira na liga espanhola, com a camisola do Sevilha FC, este domingo.

Na primeira jornada do campeonato espanhol, os "nervionenses", como são conhecidos, venceram por 4-1 ao recém-promovido Rayo Vallecano , em Vallecas (Madrid).



Este foi um jogo, que certamente ficará na memória do avançado internacional português, que apontou três, dos quatros golos, do conjunto andaluz.

Para além dos três golos, André Silva, de 22 anos, fica ainda na História, pelo facto de no seu terceiro tento (79') ter-se tornado no primeiro jogador da liga espanhola a marcar um golo validado com recurso a vídeoárbitro (VAR) - instrumento que só foi implementado em Espanha, pela primeira vez, esta temporada.



No momento do remate surgiram algumas dúvidas quanto à posição do ex-jogador do FC Porto: se estaria ou não adiantado, em relação ao último defesa do Rayo.

André Silva com um jogo realizado pelos sevilhanos, na liga espanhola, já soma mais golos (3), do que durante toda a época passada, no campeonato italiano, ao serviço dos milaneses.

O português já se tinha estreado pelo Sevilha, como suplente utilizado na Supertaça espanhola perdida frente ao FC Barcelona (2-1).

André Silva confessou, ao canal do clube, no final da partida, sentir-se "emocionado e muito orgulhoso. "Não me passava pela cabeça fazer isto hoje, mas o futebol tem destas coisas."

"Quanto aos golos, não penso em nenhum limite, quero é que o Sevilha vença e que faça bons jogos", expressou o português.

"Sinto-me bem aqui, o treinador, assim como todos os meus colegas, receberam-me de braços abertos, por isso sinto-me encantado", rematou André Silva.