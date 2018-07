SC Angrense promete eternizar Eliseu num busto caso assine pelo clube

Já não é um namoro recente, este entre Eliseu e o clube Açoriano. Já no final da época 2016/2017, ainda com o futuro indefinido no Benfica, o Sport Club Angrense ofereceu ao filho da terra, visto Eliseu Pereira dos Santos ter nascido em Angra do Heroísmo a 1 de Outubro de 1983, um contrato "forjado" em promessas.

Entre outros argumentos, foi o apelo ao coração que mais inspirou os insulares: "Temos a tua família cá, deixamos-te ver a marcha da tua mãe na varanda da nossa sede e até temos várias vespas para festejares". O jogador, no entanto, viria a assinar por mais uma época com o clube da luz.

Este ano a história repete-se e, sem grande margem para grandes investimentos, não foi na originalidade que o clube decidiu poupar deixando outro apelo na página oficial no Facebook.

"Eliseu, nós não desistimos de ti! O ano passado convidámos-te para te juntares a nós, infelizmente não nos deste ouvidos, mas nós não vamos desistir do craque da terra! Desta vez subimos a parada e prometemos se te juntares a nós iremos fazer o BUSTO do ELISEU no Aeroporto das Lajes numa homenagem que tu tanto mereces!! Nós, o Chalana, a dona Néné, o bar Kalema, o restaurante Africana, e toda a ilha Terceira chama por ti! #VoltaEliseu Angra está à tua espera!

P.S. Aceitam-se candidaturas de artista a realizar a obra!"

O lateral esquerdo é neste momento um jogador sem contrato e, apesar de ter em mãos uma proposta de renovação do Benfica, tem outros potenciais interessados na sua contratação. O jogador já se encontra com 34 anos e no caso de aceitar o convite que está a ser feito meio a brincar meio a sério, poderá vir, a par de Cristiano Ronaldo na Madeira, a ter um busto no Aeroporto das Lajes.