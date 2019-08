Já há luz no Estádio de Barcelos. Gil Vicente-Sporting de Braga esteve interrompido

Por Sara Beatriz Monteiro 25 Agosto, 2019 • 21:54 Partilhar este artigo Facebook

Uma falha de luz no Estádio Municipal de Barcelos obrigou a interromper o jogo do Gil Vicente com o Sporting de Braga.

De acordo com o jornal O Jogo, as únicas luzes que se viram no estádio durante cerca de meia hora eram as de emergência e as dos telemóveis.

Na origem da falha estarão as fortes trovoadas que se fazem sentir esta noite na região norte do país.

Cinco distritos sob aviso laranja

Cinco distritos do Norte e Centro de Portugal continental estão sob aviso laranja até às 24h00 deste domingo, devido à previsão de precipitação e trovoada, segundo informação disponível no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja - o segundo mais grave de uma escala de quatro e que indica situação meteorológica de risco moderado a elevado - abrange os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda e Castelo Branco, e está em vigor desde as 18h23 deste domingo

Desde a mesma hora e também devido à previsão de precipitação trovoada, estão sob aviso amarelo - o terceiro mais grave de uma escala de quatro e que revela uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica - os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto.