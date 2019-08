Após treze anos de luta, o "alívio". Gil Vicente está de volta à I Liga

© Miguel Pereira/Global Imagens

O Galo vai voltar a cantar na Primeira Liga. Em Barcelos, a ansiedade já toma conta dos gilistas. Há uma enorme expectativa para que a bola comece a rolar mas também há outros sentimentos, como conta à TSF o antigo presidente do clube, António Fiúza.

"Um grande alívio, uma grande satisfação, uma grande alegria. Foi uma luta de 13 anos. Não foram 13 meses... foram 13 anos!", diz António Fiúza, em entrevista à TSF, um dia antes da equipa de Barcelos dar o pontapé de saída na I Liga.

O presidente honorário do Gil Vicente explica que "batalhou muito" para colocar os minhotos no principal escalão do futebol português e explica porque nunca 'atirou a toalha ao chão': "Acreditei sempre. Eu tinha um departamento jurídico bastante competente e eles diziam-me sempre: presidente, nós temos razão! Eu na altura pensei até em desistir pelo cansaço. O meu departamento jurídico dizia-me que eu até podia desistir mas que tinha toda a razão do mundo. O meu falecido pai dizia-me que se eu tivesse razão, para lutar pela verdade até ao fim do mundo. Foi o que eu fiz", recorda António Fiúza.

Fiúza e a alegria do regresso do Gil Vicente à I Liga. Ouça a peça de António Botelho 00:00 00:00

Agora, o Gil Vicente aparece de cara lavada na I Liga, com instalações remodeladas, mais de 20 jogadores novos no plantel e o regresso do treinador Vítor Oliveira. António Fiúza acredita que "o Rei das Subidas" é o homem certo para a manutenção do emblema de Barcelos: "Fosse eu o presidente, a minha escolha seria o Vítor Oliveira. É um homem sério, competente, percebe de futebol e é um bom condutor de homens. Acredito que ele faça um bom trabalho. É óbvio que o início do campeonato não nos vai ser tão favorável porque vamos jogar com praticamente todos os melhores classificados da época passada."

O primeiro obstáculo do Gil Vicente é logo o FC Porto. Uma equipa que traz boas memórias ao antigo líder gilista: "Tenho boas recordações porque aquando da última vitória do Gil Vicente sobre o FC Porto era eu o presidente. Foi há sete anos. Ganhámos 3-1 e fizemos um belíssimo jogo. Nunca se sabe."

O arranque do campeonato não se afigura fácil, mas António Fiúza tem uma certeza: "Podem apontar aí: vão descer duas equipas mas o Gil Vicente não desce."

O Gil Vicente-FC Porto está agendado para sábado, às 19h00 e tem relato na TSF.