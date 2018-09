Espanhol Jesús Gil Manzano apita estreia do FC Porto nesta edição da Champions

O espanhol Jesús Gil Manzano é o árbitro na estreia do FC Porto da edição 2018/19 da Liga dos Campeões em futebol, com a visita dos 'dragões' ao Schalke 04, anunciou hoje a UEFA.

O FC Porto e o Schalke defrontam-se a partir das 20h de terça-feira, em Gelsenkirchen, na abertura dos jogos do D da Liga dos Campeões, à mesma hora do encontro entre as outras duas equipas do grupo, o Galatasaray-Lokomotiv Moscovo.

Será a estreia deste árbitro espanhol em jogos do FC Porto, depois de ter estado na última época na derrota do Benfica no Estádio da Luz com os suíços do Basileia (2-0).

Os 'encarnados' entram em campo na quarta-feira também na Liga dos Campeões, dia em que recebem no Estádio da Luz o Bayern Munique, em jogo do grupo E, cujo árbitro deverá ser conhecido na segunda-feira.