Argélia vence Senegal e conquista CAN pela segunda vez

© Suhaib Salem/Reuters

Por Lusa 19 Julho, 2019 • 22:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Argélia conquistou, esta sexta-feira, pela segunda vez a Taça das Nações Africanas de futebol (CAN), ao vencer o Senegal, por 1-0, na final da edição de 2019, disputada no Cairo.

Pub Pub

Um golo de Baghdad Bounedjah, logo aos dois minutos, permitiu ao conjunto argelino festejar a segunda conquista da CAN, 29 anos depois da primeira vitória.

Pub Pub

O Senegal continua sem conquistar o principal troféu de seleções a nível africano, perdendo a segunda final em que esteve, depois de ter sido derrotado em 2002 pelos Camarões.

O Egito, anfitrião desta edição, continua a ser o país com mais títulos, com sete troféus conquistados, mais dois do que os Camarões e três do que o Gana.