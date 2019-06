Argentina garante lugar nos quartos de final da Copa América

A Argentina garantiu este domingo a passagem aos quartos de final da Copa América ao vencer o Catar por 2-0.

Pub Pub

O primeiro golo da partida foi marcado por Lautaro Martínez, aos 4 minutos.

Aos 82' coube a Aguero confirmar a vitória albiceleste.

Com esta vitória, a Argentina termina o grupo B da competição no segundo lugar, com 4 pontos e já sabe que vai defrontar a Venezuela na próxima fase.

Colômbia bate Paraguai

A seleção colombiana, treinada pelo português Carlos Queiroz, bateu o Paraguai também por 1-0.

O autor do golo dos cafeteros foi Cuellar, aos 31 minutos.

A Colômbia já tinha garantido a passagem à próxima fase da competição na jornada anterior, tendo mesmo sido a primeira equipa a garantir a presença nos 'quartos'. Já o Paraguai fica na terceira posição do grupo B, com 2 pontos e fica à espera dos resultados da próxima quarta-feira para saber se continua em prova.

Peru também passa

A derrota do Paraguais permite a passagem à seleção peruana, que ontem foi goleada pelo Brasil (5-0) e assegura, fora do campo, os quartos de final da competição como um dos melhores terceiros classificados.

Os peruanos terminaram a fase de grupos com 4 pontos, pontuação que já só pode ser igualada pelo Japão, que defronta o Equador às 00h de quarta-feira, ou pelo Uruguai, caso perca com o Chile, num jogo disputado no mesmo horário. Na Copa América, apenas dois dos três melhores terceiros classificados avançam para a fase seguinte.