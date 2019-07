Arjen Robben anuncia final da carreira

O holandês de 35 anos terminou a carreira de futebolista. © EPA

O futebolista holandês Arjen Robben, de 35 anos, anunciou, em comunicado, que vai abandonar o futebol profissional, decisão essa, segundo ele, em que "o coração e a cabeça entraram em choque".

"Refleti muito durante as últimas semanas. Como sabem, depois do meu último jogo pelo Bayern Munique, reservei um tempo para tomar uma decisão bem pensada sobre o meu futuro. Decidi pôr fim a minha carreira como futebolista profissional", revelou Robben, que enfrentou um dilema na hora de tomar uma decisão.

Por um lado, disse ter "valorizado o amor pelo jogo e a convicção de que ainda podia conquistar o mundo", mas, ao mesmo tempo, teve em conta "a realidade crua de que nem tudo funciona como gostaria e que já não era o miúdo de 16 anos, que nem sequer sabia o que era uma lesão".

O internacional holandês congratulou-se pelos seus 19 anos como futebolista profissional e agradeceu à família "o apoio incondicional, a compreensão e o amor" que lhe tributaram.

"É hora de passar ao capítulo seguinte e espero passar mais tempo com a minha mulher e com os meus filhos, desfrutar a vida que ainda tenho pela frente", acrescentou Robben, que envergou por 96 vezes a camisola da seleção holandesa.

Iniciou a carreira no Groningen, da Holanda, de onde se transferiu para o PSV Eindhoven, seguindo-se os ingleses do Chelsea e os espanhóis do Real Madrid, antes de rumar a Munique, para representar o Bayern, cuja camisola vestiu durante 10 épocas consecutivas.