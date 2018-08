Armindo Araújo é o 1.º líder do Rali Vinho Madeira

O líder do Campeonato de Portugal, Armindo Araújo, entrou com o pé direito no 59.º Rali Vinho da Madeira. O piloto do Hyundai foi o mais rápido na superespecial de abertura da prova insular, com um traçado desenhado na Avenida do Mar, no Funchal.

Muito público, como é tradicional, assistiu a um despique bastante renhido, com diferenças pouco significativas entre os candidatos à vitória nesta prova a contar para o European Rally Tour.

Armindo Araújo rubricou menos 1,0 segundo que Pedro Meireles, em Skoda, nos 2,18 km do percurso, enquanto Ricardo Teodósio, igualmente em Skoda, gastou Mis 1,5 segundos.

«Correu bem, não cometemos erros e o carro está bom», referiu Armindo Araújo, sublinhando que «é uma boa sensação, apesar de pouco valer a superespecial».

Ao volante de outro Skoda, Miguel Barbosa assinou o 4.º tempo, com mais 1,6 segundos, o italiano Giandomenico Basso, em Hyundai, foi 5.º, a 1,8 segundos de Armindo Araújo.

Miguel Nunes, em Citroen, 6.º classificado, foi o melhor madeirense, seguido pelo belga Joachim Wagemans (Peugeot).

João Silva (Citroen); João Barros (Ford) e Pedro Paixão (Hyundai) completaram o top 10.

O madeirense Alexandre Camacho (Skoda), vencedor o ano passado, não foi além da 11.ª posição, a 3,9 segundos do líder, mas este sábado a realidade será diferente. 10 classificativas, 116,75 km ao cronómetro prometem luta intensa pela liderança.

Na primeira linha do favoritismo estão o italiano Giandomenico Basso; os madeirenses Alexandre Camacho, João Silva e Miguel Nunes e os continentais Armindo Araújo, Ricardo Teodósio e José Pesdro Fontes: uma etapa que promete.