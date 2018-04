Arsenal empata com West Bromwich em dia de recorde para Wenger

O Arsenal empatou em casa do West Bromwich a um golo, em jogo da 21.ª jornada da liga inglesa de futebol, no qual o francês Arsène Wenger se tornou no treinador com mais jogos na competição.

Wenger fez o 811.º jogo na Premier League e ultrapassou o histórico Alex Ferguson, mas não conseguiu festejar essa marca com um triunfo, apesar de se ter colocado em vantagem, aos 83 minutos, com um autogolo de James McLean.

O WBA acabaria por empatar aos 89 minutos, por Jay Rodriguez, na marcação de uma grande penalidade, muito contestada pelo Arsenal.

Com este resultado, o Arsenal ultrapassou o Tottenham no quinto lugar, embora com mais um jogo do que os 'spurs', enquanto o West Bromwich deixou o último lugar para o Swansea, de Carlos Carvalhal, com os mesmos 16 pontos e a três da zona de salvação.