Artur Soares Dias arbitra jogo entre Alemanha e Holanda para o Euro2020

O árbitro português Artur Soares Dias foi escolhido pela UEFA para o jogo entre a Alemanha e a Holanda, na sexta-feira, em Hamburgo, do Grupo C de qualificação para o Europeu de 2020. No jogo, com início às 20h45 (19h45 de Lisboa), Artur Soares Dias terá Rui Licínio e Paulo Soares como árbitros assistentes e Hugo Miguel como quarto árbitro.

O Grupo C é liderado pela Irlanda do Norte, com 12 pontos, resultantes de quatro vitórias em quatro jogos. A Alemanha é segunda, com nove pontos e apenas três jogos, enquanto a Holanda tem três pontos, face a uma vitória e uma derrota.

Também na sexta-feira, mas no apuramento para o Europeu de sub-21, o jogo entre a Turquia e Inglaterra, agendado para Kocaeli, será dirigido por Luís Godinho.

Em outros jogos de qualificação para o Euro2020, o árbitro João Pinheiro estará no sábado no jogo de Reiquejavique entre Islândia e Moldávia (grupo H), e, já esta quinta-feira, Tiago Martins arbitra em Torshvan o embate entre as Ilhas Faroé e a Suécia (Grupo F).

A seleção portuguesa, que no sábado defronta a Sérvia em Belgrado, terá no jogo do Grupo B a arbitragem do turco Cuneyt Cakir.