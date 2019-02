Artur Soares Dias vai ser o árbitro do Sporting - Benfica

O dérbi Sporting - Benfica de logo à tarde vai ser apitado por Artur Soares Dias, árbitro vindo da AF Porto.

No video-árbitro estará João Pinheiro com o assistente Nuno Eiras. Em campo, Soares Dias será auxiliado por Rui Licínio e Paulo Soares.

Este será o terceiro jogo do Benfica e o segundo do Sporting que Soares Dias dirige esta época. Relativamente aos encarnados, o juiz esteve presente na derrota (0-2) frente ao Belenenses SAD e na vitória sobre o SC Braga (6-2). Já quanto ao Sporting, Soares Dias foi o árbitro da derrota dos leões em casa do SC Braga (0-1).