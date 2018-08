"Artur Torres Pereira foi-me habituando a uma verborreia cheia de nada"

Quando nada o faria prever, eis que Bruno de Carvalho dá mais uma volta nesta "roda" que parece não querer parar de rodar. Depois da reação na voz de Artur Torres Pereira, em representação do Sporting, à aceitação da providência cautelar por parte do tribunal, o ex-presidente não quis ficar na penumbra e a resposta foi imediata.

Em conferência de imprensa esta noite o antigo líder leonino, que quer retomar a presidência, insiste que foi impedido de forma ilegal de entrar nas instalações e recusa que os seus argumentos sejam inválidos.

Afirma ter sido ele a telefonar à polícia de véspera, com o intuito de reconhecer as pessoas que estavam a dar a ordem para que a equipa por ele encabeçada não retomasse funções.

Bruno de Carvalho rejeita as afirmações do presidente da comissão de gestão do clube que acusou o antigo presidente de ter ido a Alvalade com uma mão cheia de nada e outra com coisa nenhuma.

Ouça a reação do ex-presidente às declarações de Artur Torres Pereira

Diz que quer que o Sporting seja sempre vencedor, independentemente de ser ou não ser aquilo que seja. Em relação ao jogo que se aproxima, refere que não quer atrapalhar em nada o clube, esperando uma vitória. Conclui, dizendo que os sportinguistas conhecem bem o trabalho por si realizado.

Bruno de Carvalho está convicto de que os adeptos o conhecem bem

Questionado sobre a altura em que vai retomar funções como presidente, afirma que esse caminho terá que ser feito através da lei, no entanto, pelo meio, quer ser relegitimado através de eleições e é por isso que está a lutar.