São mais de 100 anos de rivalidade. Águias e leões escrevem este sábado mais uma página na história dos dérbis lisboetas. António Simões e Augusto Inácio fazem parte desta história. Numa conversa sobre futebol, o antigo avançado das águias, acredita que o Benfica vai querer, desde cedo, dominar a partida. Por isso o campeão europeu na década de 60, refere que o Sporting tem "que defender com qualidade para não ter problemas com a frente de ataque das águias". António Simões, que faz questão de sublinhar a imprevisibilidade destes clássicos, explica que uma só jogada pode destruir a tática de um treinador.

António Simões «avisa» Sporting para a pressão forte do Benfica

Augusto Inácio também acredita numa entrada forte do Benfica. Mas o atual dirigente leonino, diz que os leões têm capacidade para surpreender no Estádio da Luz, porque "se o Sporting conseguir não sofrer golos na primeira parte, depois, no segundo tempo, a equipa pode ser mais forte com a velocidade de Jovane Cabral e Raphinha".

Augusto Inácio aposta numa boa exibição de Jovane Cabral e Raphinha

Um jogo entre Benfica e Sporting envolve sempre muita emoção e coloca, inevitavelmente, os adeptos a fazerem comparações entre jogadores, jogadas e temporadas. Numa rápida viagem ao passado, António Simões recorda à TSF, um episódio com Eusébio. O Pantera Negra apostou que ia resolver o dérbi e "marcar três golos. Certo é que no dia de jogo o Benfica ganhou por 4-0 e os 4 golos foram marcados pelo Eusébio".Simões pediu depois ao amigo "para nunca mais me enganar, porque tinha prometido três golos e não quatro", recorda divertido.

António Simões pediu a Eusébio que não o voltasse a "enganar"

Também Augusto Inácio relembra um dérbi no Estádio da Luz entre águias e leões. O Benfica venceu por 1-0 com um golo de Vitor Batista. Mas durante os festejos, o ex-defesa leonino recorda que "Vítor Batista obrigou os colegas de equipa a procurarem o brinco no relvado, mas ninguém conseguiu ajudar o antigo avançado". O brinco nunca foi encontrado.

Inácio não conseguiu impedir o golo de Vítor Batista, que depois perdeu o brinco no relvado da Luz

O Benfica-Sporting está agendado para este sábado, no Estádio da Luz. Vai ser o jogo número 85 entre os dois clubes de Lisboa para o campeonato nacional de futebol. A história prossegue com mais de 100 anos de rivalidade entre águias e leões.