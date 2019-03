AS Roma despede treinador após derrota com FC Porto na Liga dos Campeões

A AS Roma anunciou esta quinta-feira que o treinador Eusebio Di Francesco vai deixar o comando técnico da equipa.

PUB

O afastamento do treinador acontece poucas horas após a eliminação do emblema italiano da Liga dos Campeões. A Roma foi afastada da prova depois de ter perdido (3-1) frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão.

Di Francesco chegou ao comando técnico da equipa italiana em 2017, tendo alcançado em 87 jogos apenas 46 vitórias.