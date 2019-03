João Félix vive o melhor momento da carreira, tem sido fundamental para a equipa de Bruno Lage e foi até chamado à Seleção por Fernando Santos. Porém, o atleta garante que o importante é o que faz dentro de campo e não o que se diz sobre o momento que está a viver no Benfica.

PUB

Na entrevista durante um evento desportivo, em Oeiras, o jovem jogador admitiu que o início da sua carreira no FC Porto não foi o melhor e que a mudança para o Benfica foi crucial. "Na altura, quando estava no FC Porto, não tinha prazer a jogar futebol, não me sentia feliz. Não era um trabalho, era mais uma atividade", reiterou, depois de já ter admitido que não se sentia feliz nos dragões.

Agora, no Benfica, o jovem atacante foi até convocado para a Seleção nacional por Fernando Santos, uma notícia que recebeu ainda de pijama.

Nos jogos pela equipa das Quinas, Félix vai reencontrar Pepe, o central do FC Porto com quem teve um momento de tensão no clássico frente aos dragões. "O que acontece dentro de campo, fica dentro de campo. Já falei também com os colegas que estiveram no balneário com o Pepe na Seleção e dizem que é cinco estrelas. Acredito que nos vamos dar bem", afirmou o jogador das águias.

Foto: Paulo Spranger /Global Imagens

João Félix contou ainda que, por ser tão novo, tentam intimidá-lo, mas que já está habituado e não se deixa atingir por isso, respondendo com provocações: "Assim eles acalmam." "Posso ser conflituoso, mas apenas porque me 'picam'. Não me vou deixar ficar e respondo. Depois surgem esses boatos e começam a dizer que já estou com a mania. Mas é apenas uma resposta ao que me fazem", justificou.

Questionado sobre algumas atitudes que tem no relvado, o atleta assumiu que responde à letra à "dureza" de alguns adversários: "Às vezes atiro-me para o chão, é verdade, mas isso faz parte do jogo."

Do campo para os negócios, e mais precisamente sobre a cláusula de rescisão de 120 milhões de euros, João Félix assegurou que "não percebe nada do mercado" e que se limita a jogar. "O meu valor? Não sei... Dois milhões, pode ser", revelou, entre sorrisos.