"Às vezes eu exagero mesmo". Neymar admite excessos em quedas no Mundial 2018

Num novo anúncio a uma das marcas que o patrocinam, Neymar admite que "às vezes" exagera nas reações dentro.

Num pequeno vídeo publicitário, a estrela internacional do futebol brasileiro fala sobre a polémica que protagonizou durante o Mundial 2018, em que foi alvo de inúmeros comentários por estar constantemente deitado no relvado, a pedir falta marcada ao adversário.

"Você pode achar que eu exagero, e às vezes eu exagero mesmo. Mas a real é que eu sofro dentro de campo", afirma Neymar no anúncio. "Não é porque eu só quero os louros da vitória, mas porque eu ainda não aprendi a dececionar. Quando eu pareço malcriado, não é porque eu sou um moleque mimado, é porque eu não ainda aprendi a me frustrar", defende o jogador.

"Dentro de mim ainda existe um menino. Às vezes ele encanta o mundo, e às vezes ele irrita todo mundo", confessa Neymar, acrescentando que luta por "manter esse menino vivo", mas apenas dentro de si e não "dentro de campo".

O vídeo é ilustrado com imagens do jogador em campo, durante o Campeonato do Mundo de Futebol, que teve lugar na Rússia, este verão.

"Você pode achar que eu caí demais, mas a verdade é que eu não caí. Eu desmoronei. Isso dói muito mais do que qualquer pisão ou tornozelo operado", diz a estrela da seleção brasileira.

Neymar finaliza o vídeo admitindo que demorou a "aceitar as críticas" e a "olhar-se ao espelho" para se transformar "num novo homem". "Mas hoje eu estou aqui, de cara limpa e de peito aberto. Eu caí, mas só quem cai pode se levantar", declara. "E quando eu fico de pé, o Brasil inteiro levanta comigo".

