Atlético apresenta Vitolo e Diego Costa no treino de 31 de dezembro

O Atlético de Madrid vai apresentar Vitolo e o regressado Diego Costa no treino aberto ao público que se realiza no estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, a 31 de dezembro, pelas 12:00 locais (11:00 em Lisboa).

Segundo explicaram os colchoneros no seu sítio oficial, os dois jogadores contratados no último defeso e que não podem ser inscritos até 1 de janeiro de 2018 por uma sanção da FIFA ao Atlético, falam à imprensa antes de subirem ao relvado com os restantes companheiros de equipa.

A sessão de trabalho do Atlético de Madrid de final de ano é apenas gratuita para os sócios do clube, sendo que quem não for associado terá de pagar 10 euros.

O Atlético de Madrid só volta ao trabalho a 28 de dezembro, numa altura em que segue no segundo lugar da Liga espanhola, com 36 pontos, menos nove do que o líder FC Barcelona, que no sábado venceu por 3-0 o Real Madrid, no Santiago Bernabéu.

Vitolo foi contratado ao Sevilha, tendo atuado na primeira metade da presente temporada no Las Palmas, por empréstimo dos 'colchoneros', enquanto Diego Costa, que atuava no Chelsea, regressa a um clube que representou em 2010/11, 2012/13 e 2013/14.