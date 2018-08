Gelson Martins estreia-se no Atlético Madrid com um empate frente ao Valência

O internacional português Gelson Martins estreou-se, esta segunda-feira, pelo Atlético de Madrid, ao entrar aos 72 minutos no empate a uma bola em casa do Valência, na jornada inaugural da liga espanhola.

O extremo, recrutado pelos madrilenos após a rescisão do extremo com o Sporting, rendeu o internacional francês Griezmann, mas não conseguiu dar ao novo clube um arranque vitorioso, com o empate a vingar até ao fim.

Depois de não ter sido opção para o treinador argentino Diego Simeone na Supertaça Europeia, conquistada ao rival Real Madrid (4-2), o camisola "18" foi a segunda opção vinda do banco, depois de Vitolo e antes de Partey.

Ángel Correa abriu o marcador para os vice-campeões espanhóis, aos 26 minutos, depois do campeão do mundo, Antoine Griezmann, desmarcar o argentino na área.

No segundo tempo, o Valência empatou aos 56 minutos, numa jogada protagonizada por dois antigos jogadores do Benfica, com o dinamarquês Daniel Wass, que nunca chegou a cumprir um jogo oficial pelas 'águias', a assistir o espanhol Rodrigo para o 1-1, que vigorou até final.

O lateral italiano ex- Sporting, Cristiano Piccini, foi titular no conjunto "Ché" e jogou durante os 90 minutos, tal como o central internacional argentino ex- Benfica, Ezequiel Garay.

Nos "colchoneros", o também ex- Benfica Jan Oblak, foi o titular, como já é habitual.