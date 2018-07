Atlético Madrid anuncia contratação do ex-Sporting Santiago Arias

O Atlético Madrid anunciou hoje a contratação ao PSV Eindhoven por cinco temporadas do futebolista colombiano Santiago Arias, que alinhou pelo Sporting entre 2011 e 2013 antes de rumar à Holanda.

"Com a chegada de Santiago Arias incorporamos um jogador jovem já experimentado na Europa, com um grande potencial físico e com qualidade", indicam em comunicado os madrilenos, que esta temporada também já contrataram o português Gelson Martins.

O clube espanhol anunciou ainda o empréstimo com direito de compra aos italianos do Inter Milão do lateral croata Sime Vrsaljko.

Finalista do Mundial da Rússia pela sua seleção, o croata disputou 54 partidas oficiais pelo Atlético, 35 das quais na Liga e seis na Liga dos Campeões.