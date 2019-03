Carlos Nascimento e Ancuian Lopes nas meias-finais dos 60 metros

Os portugueses Carlos Nascimento e Ancuian Lopes qualificaram-se para as meias-finais da prova de 60 metros nos Europeus de atletismo em pista coberta, que decorrem em Glasgow, na Escócia.

Carlos Nascimento, que tem como melhor marca este ano 6,69 segundos, foi terceiro na quinta série, com 6,72, atrás do grego Konstadinos Zíkos (6,66) e do bicampeão da Europa na distância, o britânico Richard Kilty (6,68).

Na anterior, Ancuian Lopes também tinha assegurado a qualificação, igualmente com o terceiro lugar, mas com a marca de 6,74 segundos, duas centésimas acima do seu melhor registo do ano e o mesmo do francês Amaury Golitin, que foi quarto. O eslovaco Ján Volko (6,69) e o polaco Remigiusz Olsewksi (6,72) foram os mais rápidos.

As meias-finais dos 60 metros começam às 19h20 horas. Avançam para a final, marcada para as 20:50, os dois primeiros de cada série e os dois melhores tempos seguintes.