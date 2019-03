Lorene Bazolo avança para as meias-finais dos 60 metros

A portuguesa Lorene Bazolo qualificou-se, esta sexta-feira, para as meias-finais da prova de 60 metros nos Europeus de atletismo em pista coberta, que decorrem em Glasgow, na Escócia.

PUB

A velocista do Sporting avançou diretamente para as 'meias', ao concluir a sexta série das eliminatórias no terceiro lugar, com o tempo de 7,33 segundos, atrás da holandesa Dafne Schippers (7,24), campeã da Europa em 2015, e da britânica Kristal Awuah (7,26).

A polaca Ewa Swoboda foi a mais rápida, em 7,14.

As meias-finais dos 60 metros começam às 18h50 horas. Avançam para a final, marcada para as 20h35, as duas primeiras de cada uma das três séries e os dois melhores tempos seguintes.