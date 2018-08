Axel Witsel é reforço do Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund anunciou, esta segunda-feira, na sua página oficial, a chegada do médio Axel Witsel, para reforçar o meio-campo. O internacional belga, ex- Benfica, chegou ao meio-dia a Bad Ragaz, na Suíça, onde os alemães estão a realizar o estágio de pré-época.

O jogador chega proveniente do Tianjin Quanjian, da Liga Chinesa, onde era orientado pelo técnico português Paulo Sousa. Segundo o jornl alemão Bild, Witsel terá custado 20 milhões de euros aos cofres do clube germânico, pelo qual vai assinar um contrato válido para os próximos quatro anos.

Em declarações ao site do clube, Axel Witsel mostrou-se feliz por se mudar para Dortmund. "Depois do Mundial, o meu objetivo era mudar-me da China para a Europa", esclareceu o belga.

"Estou muito feliz e também orgulhoso de poder jogar pelo Borussia Dortmund em breve. Depois da nossa primeira conversa, não precisei de pensar duas vezes, porque para mim o Borussia Dortmund é um dos melhores clubes da Europa. Honestamente, eu mal posso esperar para jogar diante de 81 mil pessoas ", rematou Witsel.

Michael Zorc, diretor desportivo do Borussia Dortmund, realçou o interesse que os alemães já demonstravam há algum tempo pelo jogador: "Há muitos meses que temos feito questão de tentar garantir Axel Witsel e estamos muito felizes por ele ter escolhido o Borussia Dortmund. Axel é um jogador com grande experiência internacional que tem todas as qualidades para dinamizar o meio-campo do Borussia Dortmund. Conhecimento tático, poder de ataque, velocidade, criatividade."

Axel Witsel fez a formação no Standard Liège, clube da sua terra natal, no qual se estreou como sénior em 2006. Ao fim de cinco épocas ao serviço dos belgas, o jogador teve a sua primeira experiência fora do país - em Portugal, onde representou o Benfica, na temporada 2011/12, num negócio em que os encarnados desembolsaram nove milhões de euros pelo passe do médio. Seguiu-se o Zenit, onde Witsel esteve cinco temporadas, antes de rumar ao campeonato chinês, em 2017, para jogar no Tianjin Quanjian.