Barcelona confirma o central Lenglet

O Barcelona contratou Clément Lenglet ao Sevilla. O central francês assina por cinco temporadas, um contrato válido até 30 de junho de 2023, anunciou o FC Barcelona. Fica com uma cláusula de rescisão de 300 milhões de euros.

Em comunicado, o Barcelona descreve o jogador como "central esquerdino, com boa capacidade do toque e nas combinações, mas também força, inteligência e, sobretudo, habilidade com a bola nos pés".

Clément Lenglet tem dez jogos pela seleção francesa. Este é o segundo reforço confirmado pelo Barcelona esta temporada, depois de Arthur, médio que chega do Grémio de Porto Alegre, e que já foi apresentado.