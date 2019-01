Barcelona pode ser afastado da Taça do Rei

O Barcelona, atual detentor da Taça do Rei, pode vir a ser afastado da competição pela utilização irregular de um jogador no jogo da primeira mão dos oitavos de final frente ao Levante.

De acordo com o que avança o jornal El Mundo , o jogador em causa é Chumi, um jovem da cantera catalã, que habitualmente atua na equipa B do Barça. O atleta estava suspenso por ter visto o quinto amarelo, pelo que não poderia ser utilizado na Taça do Rei.

O jornal esclarece que foram violados os regulamentos da prova e o colosso espanhol, atual detentor do troféu, pode vir a ser afastado, tal como aconteceu com o Real Madrid, na época 2015/2016.

Em resposta, o Barcelona nega a utilização indevida do jogador, baseando-se numa circular da Federação Espanhola de Futebol.

A segunda mão da eliminatória com o Levante está agendada para esta quinta-feira e a equipa dos arredores de Madrid conta com a vantagem mínima, depois da vitória por 2-1.