De regresso ao Sporting, Bas Dost assina por três épocas

Sem exigências e de alma e coração para servir o Sporting, Bas Dost está de regresso a Alvalade para jogar pelos leões durante as próximas três épocas.

Numa comunicação à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do Sporting formalizou o regresso do holandês indicando também que o contrato prevê uma cláusula de rescisão do valor de 60 milhões de euros

O jogador foi este sábado de manhã apresentado em Alvalade numa conferência de imprensa junto ao presidente do Sporting, Sousa Cintra.Bas Dost disse estar feliz por regressar ao clube.

"Estou muito feliz (...). Não esperava voltar a sentar-me aqui". O jogador holandês, de 29 anos, disse que, nos dois anos anteriores que jogou no Sporting, a "única coisa negativa foi o ataque de 15 de maio", mas revelou que agora só pensa no futuro.

"Para mim, só há um caminho, o futuro, neste clube, com este presidente", disse Bas Dost.

Sousa Cintra, por seu lado, considerou este "um dia muito importante" e disse que o contrato com Bas Dost "não tem alterações de maior", que é "igual ao outro, com as mesmas condições" e que "não houve exigências" em termos de segurança.