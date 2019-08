© Gerardo Santos / Global Imagens

O avançado Bas Dost foi dispensado do treino desta manhã com os leões, confirmou a TSF.

A notícia surge depois de, esta terça-feira, o Sporting ter avançado com um comunicado no qual diz ter provas escritas das exigências financeiras do jogador para assinar com o Eintracht de Frankfurt.

O empresário do jogador, Gunter Neuhaus, considerou, também esta manhã à TSF, as acusações do Sporting "uma farsa".