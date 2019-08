Bas Dost "magoado" com o Sporting. Empresário acusa clube de denegrir jogador

© Filipe Amorim/Global Imagens

O empresário de Bas Dost​​​​ considera que o Sporting está a pôr em causa a honestidade e profissionalismo do jogador holandês.

Num comunicado a que a TSF teve acesso, Gunther Neuhaus mostra-se surpreendido com a nota do clube de Alvalade e com as informações tornadas públicas sobre "um processo negocial que se queria discreto e reservado.

"O Sporting Clube de Portugal SAD denigre o profissionalismo e honestidade com que o seu melhor marcador dos últimos três anos sempre representou o clube", escreve o empresário.

Gunther Neuhaus explica que o Sporting informou Bas Dost, em julho, que "tinha de ser transferido devido a incompatibilidade entre a situação financeira do clube e o salário do jogador" e dando a conhecer ao atleta que "não teria lugar na equipa para o futuro".

"As alegações de que existiram exigências de última hora da parte do jogador e/ou do seu agente são simplesmente falsas. A administração da SAD foi informada desde o primeiro minuto das condições exigidas pelo jogador para aceitar uma transferência para outro clube", revela o empresário.

O responsável garante que Bas Dost está "magoado com o tratamento de que esta a ser alvo publicamente". "Deu tudo pelo Sporting, e após o terrível ataque a Alcochete, do qual foi a principal vítima, aceitou voltar ao Sporting Clube de Portugal. Tomou essa decisão após ser contactado pela administração então em funções. O jogador recusou ofertas muito mais lucrativas de outros clubes de topo para continuar de leão ao peito", acrescenta Gunther Neuhaus.

O empresário diz ainda que "Bas Dost sempre jogou pelo Sporting de alma e coração" e pretende deixar o clube "com dignidade, em bons termos, como o fez por merecer durante todo o tempo em que serviu este grande clube".

Esta terça-feira, o Sporting anunciou que a transferência de Bas Dost ainda não estava concluída por culpa do jogador.

A SAD leonina revelou que o holandês fez exigências financeiras de última hora que bloquearam a transferência para o Eintracht de Frankfurt, isto quando já existia um acordo entre os dois clubes.

Os leões dizem ainda que foi o próprio jogador a manifestar a vontade de sair quando no final da última temporada fez um pedido de transferência ao treinador da equipa principal.