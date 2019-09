Bebé: "Raul de Tomas vai ser uma peça fundamental para o Benfica"

© Instagram Bebé

Bebé faz um balanço positivo da carreira no Rayo Vallecano. Sobre o antigo colega de balneário Raul de Tomas, Bebé garante que o amigo espanhol vai "explodir" no Benfica.

Do Vitória de Guimarães para o Manchester United, depois seguiu-se o Benfica, Besiktas, entre outros. Agora há dois anos que joga no Rayo Vallecano, em Espanha. Bebé também já vestiu a camisola do Eibar e do Córdoba, mas é em Vallecas que diz "sentir-se em casa".

Bebe partilhou na temporada passada o balneário com Raul de Tomas

O atual ponta de lança do Benfica "vai ser uma peça fundamental para os encarnados porque é um jogador com muita qualidade no jogo de cabeça e de pés, foi muito importante para equipa durante os dois anos que aqui esteve, e acredito que também vai ser no Benfica, até porque ele merece", diz o avançado português nesta entrevista à TSF.

O jogador do Rayo Vallecano acrescenta que "Raul De Tomas gosta de jogar à frente, de ter bola, de sentir e fazer parte da equipa, agora só falta começar a faturar. E do pouco que falámos disse-me que está a gostar muito da estrutura do Benfica, da forma como foi recebido".

© Instagram Bebé

Raul de Tomas chegou esta temporada ao Benfica, o clube da Luz que vendeu João Félix ao Atl Madrid. Bebé, nesta entrevista à TSF, diz que João Félix "tem muita qualidade é um jogador inteligente e que sabe o que faz dentro de campo, mesmo sendo jovem é um matador e um "craque", e nos jogos que já fez pelo Atl. Madrid também tem feito assistências", elogia Bebé.

O avançado espanhol que está no Rayo Vallecano, garante que "as coisas estão a correr bem"

"O Rayo é um clube que me deu a oportunidade de mostrar as minhas capacidades, por isso tenho muito carinho pelo Rayo Vallecano. No total já são quatro temporadas e acabo sempre por voltar e aceitar os contratos e as propostas que me oferecem. É mesmo um clube diferente e sinto que gostam de mim, dão-me carinho e isso torna as coisas mais fáceis", sublinha o jogador.

© Instagram Bebé

Bebé não hesita em recordar a passagem pelo P. Ferreira, na época 2013-2014. Em 39 jogos marcou 13 golos, "foi uma temporada que abriu portas para vestir a camisola do Benfica, foi uma temporada onde marquei muitos golos e as coisas correram bem, espero repetir esses números, apesar de ter jogado numa posição diferente da que estou agora".

Já são oito temporadas no futebol espanhol, as últimas duas no Rayo Vallecano, e Bebé faz um balanço positivo desta passagem. Mas o futuro tem que ficar em aberto com "o objetivo de fazer regressar o Rayo ao primeiro escalão, e só depois vejo se vou para fora, se fico mais uma época. Eles querem muito, até porque tenho uma boa relação com o presidente, mas também tenho que ver o meu futuro".