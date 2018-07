Belenenses SAD oferece renovação gratuita dos bilhetes de época para o Jamor

A SAD do Belenenses anunciou que os sócios que tinham bilhete de época da temporada passada podem agora renovar gratuitamente o passe para assistir aos jogos no Jamor. Uma campanha publicitada nas redes sociais.

Para os adeptos com o cartão de acesso de 2017/2018, basta enviar uma mensagem de correio eletrónico para o clube a solicitar o novo cartão de entrada, sem quaisquer custos.

Uma medida anunciada depois do fim do contrato que permitia à SAD do Belenenses jogar no estádio do Restelo , o que levou a direção da sociedade a mudar o futebol sénior para o estádio do Jamor. É no estádio nacional que o Belenenses vai cumprir os jogos em casa do campeonato.

A SAD do Belenenses e o clube estão em litígio há vários meses. Um desacordo que já levou o clube a anunciar que vai recorrer aos tribunais para impedir a SAD de utilizar os símbolos e o nome de "Os Belenenses".