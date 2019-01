Belenenses SAD vai andar de casa às costas. Próximo jogo como visitado é no Bonfim

A interdição do Estádio do Jamor, levada a cabo pela Liga de Clubes, vai obrigar a SAD do Belenenses a encontrar uma nova "casa" nos próximos tempos.

Para já, a SAD liderada por Rui Pedro Soares vai receber o Moreirense no estádio do Bonfim, casa do Vitória de Setúbal. A informação foi confirmada à TSF por fonte oficial dos setubalenses.

O futuro definitivo da SAD azul - pelo menos no que a esta época diz respeito - pode mesmo passar por tornar a travessia do Tejo permanente. Está em cima da mesa a possibilidade de que o Bonfim passe a ser o estádio "casa" dos dois clubes.

Caso este cenário não seja assegurado, a Belenenses SAD tem já assegurada uma terceira casa: o Complexo Desportivo do Real SC, em Monte Abraão - Queluz, num acordo que foi também confirmado à TSF por fonte oficial do Real.

Rui Pedro Soares saudou a iniciativa

"O Estádio do Jamor tem uma relva deplorável. Só recebia um jogo por ano e tinha, depois, equipas lá a treinar. Tinha uma empresa de jardinagem dez meses e depois entrava uma empresa competente, dois meses antes da Taça de Portugal", apontou o dirigente em declarações à agência Lusa, no final da partida desta quarta-feira frente ao FC Porto.

Para o líder da SAD do Belenenses, a Liga "tomou a decisão a pensar no melhor para o futebol e para os jogadores, e merece os parabéns pela decisão corajosa".