Bélgica vence Inglaterra e alcança o melhor resultado de sempre

A Bélgica assegurou este sábado o terceiro lugar no campeonato do mundo, depois de vencer a Inglaterra por 2-0. A equipa dos diabos vermelhos adiantou-se no marcador logo aos quatro minutos, por intermédio do lateral Munier.

A Inglaterra tentou responder mas a organização defensiva da Bélgica impediu os homens de Southgate chegar ao golo.

O segundo da equipa de Roberto Martinez apareceu perto do fim do encontro, aos 82 minutos, pelo capitão Eden Hazard.

Com este, a Bélgica consegue o melhor resultado de sempre num mundial, conquistando a medalha de bronze na Rússia