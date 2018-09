Benfica arrisca ser afastado das competições entre seis meses e três anos

O Benfica arrisca-se a ficar fora das competições desportivas entre seis meses e três anos. Esta é uma das penas acessórias previstas na lei, e que foi pedida pelo ministério público, na acusação conhecida esta terça-feira.

A SAD do Benfica, o assessor jurídico Paulo Gonçalves e outros dois funcionários do clube são acusados pelo Ministério Público (MP) de oito crimes no âmbito do caso E-toupeira, incluindo corrupção, favorecimento pessoal, violação do segredo de justiça e peculato.

Há três tipos de penas acessórias previstas no artigo 4 do Regime da Responsabilidade Penal por comportamentos antidesportivos:

O Benfica pode ser suspenso de participar em competições desportivas durante seis meses a três anos ou perder o direito a subsídios, subvenções ou incentivos do Estado, das regiões autónomas e das autarquias durante um a cinco anos.

Tratando-se de um agente desportivo, pode dar-se a proibição do exercício da profissão, função ou atividade, pública ou privada, por um período de um a cinco anos.

E em relação a esta pena acessória, a lei define que as pessoas coletivas desportivas são consideradas agente desportivo, pelo que a SAD do Benfica ser mesmo ser castigada com o afastamento das competições além dos três anos.

Em declarações à TSF, Lúcio Correia, Professor de Direito Desportivo, considera "prematuro" dizer que o Benfica pode ser suspenso das competições desportivas.

Lúcio Correia admite que o testemunho de Paulo Gonçalves é decisivo num eventual castigo desportivo para o Benfica.

"Será uma das figuras essenciais para descortinar onde é que começa a responsabilidade criminal e desportiva de Paulo Gonçalves e onde começa a responsabilidade da SAD"

Ainda que o Benfica possa ser condenado em tribunal, tal não significa que seja castigado nas competições desportivas, lembra.

"As instâncias desportivas têm andado a reboque do Ministério Público quando podem desencadear as suas investigações autonomamente", lembra.

Em declarações à TSF esta quarta-feira, o Benfica diz que ainda não foi notificado da acusação deduzida pelo Ministério Público no caso E-Toupeira.

O Jornal de Notícias e os jornais desportivos desta manhã tiveram acesso ao despacho de acusação e o JN esclarece que o pedido de uma pena acessória tem em conta os crimes de corrupção e oferta indevida de dinheiro.

O Benfica reagiu ontem, em comunicado, considerando "absurda" e "injustificada" a acusação do MP . O clube promete desmontar as acusações, garantindo que não existem factos que justifiquem qualquer acusação no âmbito deste processo.