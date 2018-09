Benfica, Braga e Paços de Ferreira punidos com um jogo à porta fechada

O Conselho de Disciplina puniu esta terça-feira SL Benfica, SC Braga e FC Paços de Ferreira com a realização de um jogo à porta fechada. Esta decisão será imediatamente suspensa caso os clubes apresentem recursos a contestar a decisão. À TSF, o clube pacense já confirmou a pena instaurada pelo CD.

A decisão final, após recurso para o CD, deve demorar apenas alguns dias a ser tomada, sendo que os clubes podem ainda recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto.

Para isto, os clubes devem apresentar uma providência cautelar, que será analisada pelo TAD. Caso seja aceite, a decisão final deve demorar alguns meses, ao passo que se for rejeitada, a aplicação dos castigos será imediata.

Os três processos transitam da época passada, sendo que em todos os casos a Comissão de Instrutores da Liga entendeu que existiram violações passíveis de punição com um jogo à porta fechada, entendimento efetivado pelo CD.

No caso do Benfica, a punição resulta da reincidência dos seus adeptos no que diz respeito ao arremesso de objetos. Os encarnados já tinham sido multados devido ao comportamento dos adeptos em Tondela, Portimão e Paços de Ferreira, sendo que a repetição do comportamento na deslocação ao Estoril terá causado a interdição do Estádio da Luz a adeptos por uma partida.

Nos casos de Braga e Paços de Ferreira, os clubes foram punidos devido a "agressões simples com reflexo no jogo por período igual ou inferior a 10 minutos". Os jogos em causa são a receção dos bracarenses ao Sporting e a dos pacenses ao Belenenses.