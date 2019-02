Benfica vai enfrentar o Dinamo Zagreb nos oitavos de final da Liga Europa

O Benfica, único representante português na Liga Europa de futebol, após a eliminação do Sporting, vai enfrentar o Dinamo Zagreb nos oitavos de final.

PUB

Os encarnados vão deslocar-se ao recinto do Dínamo Zagreb no dia 7 de março, para disputar a primeira mão dos oitavos de final, e recebem os croatas no dia 14 de março, no Estádio da Luz, em Lisboa, para o segundo jogo da eliminatória.



Nos 16 avos de final da Liga Europa, os encarnados deixaram para trás os turcos do Galatasaray, vencendo a primeira mão por 2-1 e empatando a zeros na Luz esta quinta-feira, apurando-se assim para a próxima ronda da competição.

O Chelsea vai enfrentar o Dinamo de Kiev; o Eintracht Frankfurt fica com Inter de Milão; o Arsenal enfrenta os franceses do Rennes; o Nápoles enfrenta o Salzburgo; o Zenit tem por adversário o Villarreal; o Viktoria Plzeň faz frente aos russos do FC Krasnodar e o Slavia de Praga tem como adversário o Sevilha, recordista de vitórias na Liga Europa/Taça UEFA.

O sorteio realizado hoje na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça, foi transmitido na íntegra no YouTube , através do canal oficial da UEFA.