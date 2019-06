Benfica desmente negociações por João Félix: "É falso"

O Benfica desmente todas as notícias que dão conta de uma transferência iminente de João Félix para o Altético de Madrid. Numa nota divulgada esta tarde, os encarnados esclarecem que "é falso que esteja neste momento em curso qualquer processo negocial a propósito de uma eventual transferência" do jogador de 19 anos.

Pub Pub

João Félix faz capa em vários jornais espanhóis, que insistem na iminência do negócio com o Atlético de Madrid. O avançado português tem uma claúsula de rescisão de 120 milhões de euros e, por diversas vezes, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, garantiu que não abrirá mão desse valor.

João Félix, nascido em 1999 em Viseu, dividiu a sua formação entre o Porto e Lisboa. Começou a dar nas vistas nas camadas jovens do FC Porto e, em 2015 foi contratado pelo Benfica. No Seixal, realizou duas épocas de grande nível nos juniores, chegando à equipa B, onde foi treinado por João Tralhão e Bruno Lage.

O avançado de 19 anos foi uma das figuras da "reconquista" encarnada. Na época de estreia como sénior, apontou 20 golos em 43 jogos.

© EPA

Leia o comunicado do Benfica na íntegra

"Face ao conjunto de notícias publicadas nestas últimas horas, o Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD esclarece que é falso que esteja neste momento em curso qualquer processo negocial a propósito de uma eventual transferência do jogador João Félix.

As condições para a sua negociação são públicas e de todos conhecidas, tendo em conta a cláusula de rescisão definida no valor de 120 milhões de euros.

Mais grave, e que merece o nosso mais veemente repúdio e desmentido, é a falsa notícia que faz referência a negociações que envolvem comissões de 30% e que, infelizmente, mereceu eco em Portugal por parte do jornal "A Bola", com intenções e objetivos que desconhecemos de todo. Repetimos: essa informação é totalmente falsa, absurda e tem intenções claramente dolosas para a reputação e dignidade do Sport Lisboa e Benfica."