Francisco J. Marques suspenso. Benfica e FC Porto com multas pesadas

Benfica e FC Porto foram esta terça-feira condenados a pagar multas pesadas por declarações em espaços de comunicação próprios, enquanto o diretor de comunicação dos 'dragões', Francisco J. Marques, foi suspenso por 22 dias.

O CD decidiu multar as 'águias' em 22.950 euros, por "afirmações respeitantes ao exercício da função de arbitragem" que foram publicadas rubrica 'online' News Benfica do dia 14 de janeiro de 2019, enquanto os 'dragões' terão de desembolsar 11.475 euros por declarações no programa do Porto Canal "Universo Porto - Da Bancada", do qual também sai a suspensão para o dirigente.

Em causa está a emissão do programa de 19 de fevereiro deste ano, e ambos os casos partem de uma queixa do Benfica, sendo a decisão anunciada esta terça-feira pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Além da suspensão, Marques paga ainda uma multa de 2.910 euros, segundo o mapa de castigos divulgado, que inclui também uma verba 'pesada' para os 'encarnados'.

O diretor de comunicação da Oliveirense, da II Liga, António José Leite, recebeu também uma suspensão de 22 dias, além de uma multa de 2.870 euros, por "declarações proferidas na comunicação social".

As deliberações do órgão disciplinar incluem ainda a instauração de um processo disciplinar a "agentes desportivos com base em notícias e declarações na comunicação social", tendo sido remetido para a Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

Apesar de o caso se manter "em segredo até ao fim da instrução", a imprensa desportiva avançou os nomes de Petit, Joel e Edgar Costa, respetivamente treinador e jogadores do Marítimo, depois de o técnico ter assumido que os futebolistas tinham forçado cartões amarelos.

O guarda-redes do Moreirense Pedro Trigueira vai cumprir dois jogos de suspensão depois da expulsão no empate em casa do Santa Clara (1-1), por ter "atingido o adversário com a sola da bota no pescoço com força excessiva".