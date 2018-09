Chuva ameaçou, mas há jogo. Chaves-Benfica começa às 21h15

O Desportivo de Chaves recebe, a partir das 21h15 desta quinta-feira, o Benfica no jogo inaugural da sexta jornada do campeonato. Os encarnados partem para este jogo como líderes do campeonato, com os mesmos 13 pontos que o SC Braga.

Eram cerca de 20h quando a chuva torrencial que cai em Chaves há algumas horas obrigou João Capela, árbitro da partida, a testar o relvado para ter a certeza de que a bola consegue, pelo menos, rolar. Os testes ditaram que o início do jogo dar-se-ia pelo menos 15 minutos depois do previsto, às 20h30, isto se estivessem reunidas as condições. Eram 20h50 quando João Capela comunicou a sua decisão: o jogo terá início às 21h15.

Já os flavienses, anfitriões do jogo desta noite, estão no 10.º lugar, com seis pontos, os mesmos que Vitória SC e Belenenses.

Salvio e João Félix são baixas do Benfica, sendo que o defesa francês Corchia está convocado e pode estrear-se esta noite ao serviço dos encarnados. Na equipa da casa, Hugo Basto e Bressan estão em dúvida.

Onze do Desportivo de Chaves: Ricardo Nunes, Paulinho, Maras, Marcão, Djavan, Ghazaryan, Stephen Eustáquio, Gallo, Perdigão, Niltinho e William

Onze inicial do Benfica: Odysseas, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Gabriel, Rafa, Cervi, Pizzi e Seferovic

No banco de suplentes dos flavienses estão António Filipe, Nuno André Coelho, Jefferson, Luís Martins, Avto, André Luís e João Teixeira

Rui Vitória tem à disposição Svilar, Conti, Samaris, Gedson, Zivkovic, Castillo e Jonas.

João Capela é o árbitro do encontro e será auxiliado por Bruno Esteves no VAR. Estava previsto ser Hélder Malheiro a ocupar o lugar no VAR, mas foi substituído por Bruno Esteves momentos antes do jogo.

Os encarnados anteciparam esta visita a Chaves para prepararem a segunda jornada da Liga dos Campeões, na qual vão jogar em casa do AEK de Atenas. O Benfica é uma das duas equipas ainda invictas na prova e joga num terreno no qual venceu nas quatro últimas visitas e apenas perdeu três vezes em 15 encontros.