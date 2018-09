Benfica esmaga Ponte Frielas na estreia do futebol feminino

O Benfica fez este domingo a sua estreia oficial no futebol feminino com uma goleada sobre o União Desportiva Ponte Frielas por 28-0, no Estádio da Tapadinha, em Lisboa, na 1.ª jornada da II Divisão B.

Darlene foi o destaque entre as jogadoras da casa ao apontar oito golos, a que se juntaram os tentos de Evy Pereira (quatro), Pauleta (dois), Geyse (cinco), Maiara (três), Ana Alice (dois), Jessie, Patrícia Llanos e Carlota Cristo (dois golos).

Com o presidente Luís Filipe Vieira na bancada, o Estádio da Tapadinha acolheu a estreia oficial do Benfica e cerca de 500 espetadores puderam testemunhar o domínio avassalador da equipa encarnada, que, apesar de se estrear apenas hoje na modalidade, construiu uma equipa claramente vocacionada para mais altos voos.

Desde o apito inicial que a equipa de João Marques mostrou que era superior à formação de Frielas. A goleada começou a ser construída logo aos dois minutos e ao intervalo já as águias venciam por expressivos 16-0.

Na segunda parte a equipa do Ponte Frielas conseguiu passar alguns minutos sem sofrer golos e espreitar o ataque, mas, sem nunca conseguir aproximar-se da baliza do Benfica, o resultado acabou por avolumar-se ainda mais e o apito final chegou com 28-0.

Após o encontro, João Marques, treinador da equipa do Benfica, mostrou-se satisfeito pelos três pontos conquistados e pelo resultado expressivo, desvalorizando a diferença de valia entre a formação encarnada e o opositor desta tarde.

"Dominámos do primeiro ao último minuto. As minhas jogadoras tiveram uma prestação muito boa, com muita dinâmica. Vamos entrar humildes em cada jogo e trabalhar para repetir o que fizemos hoje. O Benfica começou na segunda divisão para respeitar quem anda cá anda há muito tempo, mas vamos aproveitar esta época para crescer e melhorar", afirmou o técnico.

Já Darlene, avançada brasileira que marcou por oito vezes no encontro na Tapadinha, frisou que o grupo está focado na competição, mas olha já para a subida ao escalão mais alto do futebol feminino em Portugal.

"Hoje conseguimos um resultado largo e espero que nos próximos jogos também seja assim. Pensamos unicamente na segunda divisão, mas claro que o objetivo é subir à primeira", concluiu.