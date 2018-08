Benfica já sabe quem pode defrontar no Play-off da Liga dos Campeões

O Benfica, caso ultrapasse o Fenerbahçe na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, vai medir forças com o vencedor do encontro entre os gregos do PAOK e os russos do Spartak Moscovo.

A confirmação foi dada esta sexta-feira pela UEFA. Ainda antes dos dois jogos da terceira pré-eliminatória, está previsto um sorteio para o play-off, marcado já para dia 6 de agosto, mas no caso do Benfica, que está no caminho dos não campeões, o cruzamento dos jogos está desde já definido, devido às condicionantes políticas que impedem o cruzamento entre clubes russos e ucranianos.

Assim, os cruzamentos dos jogos já estão pré-definidos e o sorteio vai servir apenas para definir quem joga primeiro em casa e fora.

Benfica e Fenerbahçe jogam a primeira mão da 3.ª pré-eliminatória de acesso à Liga milionária na próxima terça-feira às 19h45 no Estádio da Luz.