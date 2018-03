Depois do cinzento, os golos de Rúben Dias e Jonas

Golos de Jonas e de Ruben dias permitiram este sábado ao Benfica vencer o Desportivo das Aves por 2-0, em jogo da 26.ª jornada da I Liga de futebol, disputado no estádio da Luz, em Lisboa.

BENFICA: Varela, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, João Carvalho, Rafa, Zivkovic, Cervi, Jonas

(banco: Svilar, Luisão, Samaris, Keaton Parks, Diogo Gonçalves, Seferovic e Raul Jimenez)

DESP. AVES: Adriano Fachini, Rodrigo, Diego Galo, Jean Filipe, Nélson Lenho, Falcão, Vítor Gomes, Amílton, Braga, Nildo Petrolina, Derley

(banco: Artur Moraes, Mama Baldé, Rodrigo Defendi, Falcão, Paulo Machado, Ryan Gauld e Elhouni)

O triunfo encarnado começou a definir-se nos últimos 20 minutos da partida, o primeiro através do melhor marcador do campeonato - Jonas chegou aos 31 golos -, aos 71 minutos, tendo Ruben Dias, apenas quatro minutos depois (75), descansado os adeptos benfiquistas, ao anotar o segundo golo.

Com esta vitória, o Benfica aproxima-se do FC Porto, líder do campeonado com 67 pontos, mais dois do que os 'encarnados' e menos um jogo, enquanto os avenses estão no 13.º posto com 25.