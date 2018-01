Pizzi e Jonas assinam regresso às vitórias

O tetracampeão Benfica, que dista cinco pontos do comando, joga no terreno do Moreirense, 14.º classificado, sabendo que já não tem muita margem de erro para continuar a lutar pelo título.

Com 37 pontos, os 'encarnados' foram igualados pelo Sporting de Braga, que abriu a jornada no sábado com uma vitória sobre o Rio Ave por 2-1.

Onze do Benfica: Varela, Grimaldo, Rúben Dias, Jardel, André Almeida, Samaris, Krovinovic, Pizzi, Salvio, Cervi e Jonas.

Titulares do Moreirense: Jhonatan, Sagna, André Micael, Belkeroui, Rúben Lima, Alfa Semedo, Alan Schons, Neto, Bilel Aouacheria, Arsénio e Cádiz

O árbitro vai ser Manuel Mota que terá como assistentes Jorge Fernandes e Jorge Oliveira, com Luís Godinho no videoárbitro

Os golos

Algumas curiosidades