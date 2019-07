João Félix no Atlético de Madrid. Benfica recebe 126 milhões de euros

O Benfica comunicou esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que chegou a acordo para a transferência de João Félix para o Atlético de Madrid por 126 milhões de euros. O emblema espanhol também oficializou nas redes sociais a chegada do jogador português. "Puro talento", é o que se lê na publicação. O jogador de 19 anos assinou um contrato válido para as próximas sete temporadas.

Em comunicado enviado à CMVM, os 'encarnados' informam que o Atlético de Madrid "pagará a pronto um valor de 30 milhões de euros e que a Benfica SAD efetuará uma operação de desconto sem recurso dos restantes 96 milhões de euros, sendo os custos financeiros associados a esta operação de seis milhões de euros".



Na nota, é detalhando ainda que, "desta forma, a Benfica SAD garante o recebimento do montante de 120 milhões de euros no momento da transferência do jogador".

"Por último, de referir que os encargos com os serviços de intermediação relativos a esta transferência ascendem a 12 milhões de euros e que o Club Atlético de Madrid, SAD será responsável pelo pagamento do valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros, o qual não poderá ser deduzido ao montante da transferência acordado com a Benfica SAD acima mencionado", conclui o documento.

Num vídeo publicado no Twitter, o Benfica agradeceu ao jogador que na última temporada apontou 20 golos.

Começou no Porto, mas foi no Benfica que brilhou



Depois de ter feito parte da formação no FC Porto, com passagens pelo Dragon Force e pelo Padroense, equipas ligadas aos 'dragões', Félix, de 19 anos, chegou ao Benfica em 2015/16, para a equipa de juvenis.



Esta temporada, o avançado estreou-se pela equipa principal, ao serviço da qual fez 43 encontros e marcou 20 golos, tendo ainda feito a estreia pela seleção portuguesa, na Liga das Nações.

No estádio Wanda Metropolitano, João Félix vai jogar ao lado de Herrera e Felipe, antigos jogadores do FC Porto, que também foram contratados pelos colchoneros.

