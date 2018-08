Benfica pede sumaríssimo para Brahimi

O Benfica solicitou, esta terça-feira, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional ( LPFP ), que fosse instaurado um processo sumário para o jogador do FC Porto, Yacine Brahimi, revelou fonte benfiquista à TSF.

Os encarnados consideram que a ação praticada pelo extremo argelino, (que apertou o pescoço ao avançado do Desportivo de Chaves, Niltinho, no sábado passado, em jogo da 1.ª jornada da liga portuguesa, onde os dragões venceram por 5-0), deverá ser sancionada, por se tratar de uma infração evidente.

As "águias" queixam-se da "impunidade" de Brahimi, jogador que acusam de ser recorrente neste tipo de ações. O Benfica relembra que na temporada passada o camisola "8" dos azuis e brancos também tinha ficado isento de penalização, após situação semelhante ( Brahimi apertou o pescoço ao médio montenegrino Bakic ), no encontro com o Belenenses, da 28.ª jornada, em que os portistas perderam por 0-2.

O Benfica dá ainda o exemplo do seu jogador, Andreas Samaris, que na temporada passada foi punido com três jogos de suspensão, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. O médio grego foi castigado, após ter protagonizado uma lance idêntico ao de Brahimi, quando apertou o pescoço ao avançado Paulinho, após o apito final do árbitro Bruno Esteves, no jogo frente ao Sporting de Braga, a contar para a primeira jornada do grupo A da Taça da Liga, que terminou empatado 1-1.