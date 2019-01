Benfica perto de contratar três jogadores do Leixões

O presidente da SAD do Leixões, Paulo Lopo, confirma à TSF que o clube está a negociar o extremo Bernardo, o médio Lawrence e o avançado Pedro Henrique com Benfica.

Paulo Lopo garante, em entrevista na TSF, que as negociações com o Benfica estão muito adiantadas, depois do interesse do SC Braga, nestes três jogadores. António Salvador, que também desejava reforçar a equipa arsenalista com estes três atletas, foi ultrapassado por Luís Filipe Vieira.

Paulo Lopo a confirmar a informação à TSF

O presidente da SAD do Leixões, revela que o modelo de negócio com o Benfica para a venda do passe dos três jogadores passa por "respeitar as cláusulas de rescisão que estão fixadas em um milhões de euros".

Mesmo assim, o valor de um milhão de euros pode descer. O presidente da SAD leixonense garante à TSF que "o clube quer ficar com alguma percentagem no passe dos três jogadores, para ter mais-valias numa futura transferência", explicou Paulo Lopo. O dirigente do Leixões acredita que a visibilidade que o Benfica pode trazer ao extremo Bernardo, ao médio Lawrence e ao avançado Pedro Henrique pode beneficiar o clube num futuro próximo.

Paulo Lopo garante ainda na TSF que os três jogadores deram preferência ao negócio com o Benfica, depois de terem conhecimento das negociações do Leixões com o clube da Luz. As negociações podem ficar fechadas já esta quarta-feira.