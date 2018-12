Benfica recebe Braga para "provar como equipa que pode lutar pelo título"

O avançado do Lille, Rui Fonte, faz a antevisão, à TSF do embate entre o Benfica e o Sp. Braga da 14.ª jornada da I Liga prevendo "um grande jogo" no Estádio da Luz

O jogo contra o Sp. Braga é o ideal para o Benfica voltar às grandes exibições. Em entrevista à TSF, Rui Fonte, que passou por Benfica e Braga, considera que este é o momento para a equipa de Rui Vitória mostrar em campo que é candidata ao título: "Acredito que este seja o jogo para o Benfica provar como equipa que pode lutar pelo título e por todas as competições em que ainda está envolvido. É o jogo ideal para isso acontecer."

O avançado do Lille está a espera de "um grande jogo" entre lisboetas e bracarenses não só porque se tratam de "duas grandes equipas" mas também porque "o Benfica parte atrás do Sp. Braga" na classificação. Rui Fonte prevê "uma entrada forte do Benfica no jogo" e acredita que é determinante para as águias chegaram a este momento "crucial da época" com uma série de 6 vitórias consecutivas.

Rui Fonte tem a convicção que o Sp. Braga vai jogar ao ataque no Estádio da Luz e lembra a exibição que os minhotos realizaram frente ao FC Porto, no Dragão, para o campeonato: "Apesar de ter perdido 1-0, o Braga praticou um futebol de ataque, teve oportunidades e demonstrou a sua qualidade ofensiva e defensiva. Por isso, tenho a certeza que o Braga vai à Luz fazer o seu futebol."

Quanto à possibilidade do Sp. Braga discutir o título de campeão até ao final do campeonato, o futebolista português refere que é complicado prever essa situação, até porque "há sempre algumas fases mais difíceis durante a época", mas garante que "pelo menos na cabeça dos jogadores" o desejo de ser campeão nacional vai manter-se vivo "até ao fim".

Rui Fonte, joga no Lille por empréstimo do Fulham; tem 11 jogos esta época pela equipa francesa.

O Benfica recebe o Sp. Braga este domingo às 17h30 no Estádio da Luz, numa partida a contar para a 14ª jornada da I Liga.